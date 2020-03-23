1918年到1919年在全球爆發的流感疫情(因西班牙第一個通報，俗稱西班牙流感)，5千萬到1億人因此喪生。102年過後，新冠肺炎在全球肆虐，現年105歲的西班牙人瑞潘尼亞（José Ameal Peña），是那波全球大瘟疫在西班牙唯一仍在世者。如今面對類似的恐慌與焦慮，他告誡世人，「小心謹慎」，「我不想看見歷史重演，太多人喪命了。」

潘尼亞不到4歲時染上當年俗稱的西班牙流感，他住的村莊，2千人口硬生生折損4分之1，送葬出殯的隊伍，成為他每天在窗邊反覆看見的景象。潘尼亞告訴《世界報》，百年前全家7名手足只有他染病，當時他每天發燒，無法呼吸，站不穩腳步，他很難想像，自己居然活到現在。

潘尼亞的女兒說，世上正經歷的這一切，老父親都曾走過，因此他心情沉重，不希望看到歷史重演。

在大西洋另一端，當年也得到大流感的美國人紐曼（Joe Newman），如今高齡107 歲，他的抗疫建言是，「保持希望，多看看身旁的人。」

(中時 )