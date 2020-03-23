南韓「N號房事件」因涉及未成年女性被性虐和性剝削，引起輿論譁然，其中在聊天室裡名為「朴博士」的經營者更已被警方拘捕，原本南韓警方預計在24日討論是否公開該名嫌犯的長相，不過南韓媒體SBS電視台，卻早一步在晚間新聞時段，公布這名嫌犯，現年25歲，本名為趙主賓（조주빈）的男子面容。

N號房「趙博士」正面露出！（圖／SBS）

SBS在「8點新聞」時段，向南韓觀眾曝光N號房營運者「朴博士」的正面照片，意外的是，這名犯嫌竟然只有25歲，長相平凡，看起來相當普通的大學生，任誰都不會想到竟然會做出這種事。根據報導，趙主賓2018年從大學畢業，主修情報通訊科系，但因為喜歡寫作，所以在校內參加作文比賽還得過第一名，也曾經擔任校園報紙的編輯長，因為學業成績也很好，還曾經拿過校內獎學金，根據曾在校園報紙一起擔任編輯的同學表示，趙主賓就是名平凡的學生，難以想像他就是「朴博士」。

主嫌「朴博士」竟然只有25歲，看起來相當普通的大學生！（圖／SBS）

「N號房事件」主謀，從2018年年底便運用通訊軟體Telegram，創建多個祕密聊天群組，在裡頭散播女性受性虐的影片，並向部分會員收費牟利。南韓警方表示犯罪集團一一落網，粗估約26萬人曾是群組會員。

南韓記者臥底解析「N號房」事件始末。（圖／鳳凰天使TSKS微博）

根據微博上轉載南韓記者的臥底實錄，可見「N號房事件」，引起南韓輿論多大震撼，根據擷取的內容，「去年年初，記者開始對性剝削文化進行採訪。在收發淫穢物品的網站「AVSnoop」上發現了可疑的連結，這是通往Telegram的途徑…記者潛伏在一間衍生房裡，親眼看到的淫穢色情訊息就超過3000則。雖然也有商業性質拍攝的色情片，但大多數是強非法兒童影像製品等拍攝品。淫穢訊息在一天內一般超過1.5萬則，如果不上傳自己的淫穢物品或參與性騷擾對話，就會被強制退出。直接拍攝的非法攝影作品很受追捧，是直通n號房的門票」。

南韓記者臥底解析「N號房」事件始末。（圖／鳳凰天使TSKS微博）

「...真正的惡魔出現了。去年7月亮相的『博士」從『godgod』和『Watch man』消失後開始正式擴大勢力。他估計總共開了三個房間，其中之一是需要支付150萬韓元才能入場（也有優惠20萬韓元的房間），所有交易都是通過比特幣完成的」。

南韓記者臥底解析「N號房」事件始末。（圖／鳳凰天使TSKS微博）

「...『博士』公然說他一天可以找到兩個奴隸，主要是以高額打工為誘餌引誘未成年人。在以『想不想做模特』、『想不想做網上約會兼職』為誘餌後，開始要求拍攝不太露骨的照片，以要簽約為名義輕易地掌握了個人訊息。孩子們對能用普通的照片賺取高額收入感到驚訝，但此後尺度變大，如果拒絕就會從那時開始被威脅。記者已經將照片和觀眾的發言都作為證據提交警方確認...」。

由於受害者多達 74 人，其中 16 人為未成年受害者年紀最小僅 11 歲，引起社會大眾關注，青瓦台發言人23日表示，當局將會徹查此案，並負責刪去所有非法影像，「 N 號房」內的所有會員也被包含在調查範圍內。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)