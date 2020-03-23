泰媒Workpoint News很快又加碼推出了一部關於台灣的影片，這次的主角是衛福部長陳時中。(影/泰譯聞FB)

台灣防疫受全球肯定！新冠肺炎疫情延燒，綜觀各國政府的防疫措施，台灣政府的作為也因此爆紅，許多外媒紛紛討論起台灣政府的防疫速度、口罩時名制等措施。先前泰國媒體不僅以專題報導陳時中，還親切用中文稱呼他為「阿中」，近日陳時中又登上日本NHK報導，陳時中也說「非常樂意分享台灣經驗」。

泰國知名媒體Workpoint News發布一支介紹台灣防疫的影片，泰譯聞幫忙影片上字幕，藉此想讓更多台灣人看到，也可回顧一下疫情發生以來，政府與全民一起努力做了哪些事。

泰媒的影片中說道：「台灣人每天都會在電視上看到阿中，因為他會親自報告疫情狀況，阿中的學士學位，是在台北醫學院牙醫系畢業。」長達大約4分半的泰文專題報導中，不時聽到「阿中」2字，這也讓宅神朱學恒轉發影片，笑說：「聽泰國腔阿中阿中的叫真是相當可愛啊」。

台灣防疫除了令全世界仿效，指揮官陳時中更2度登上日媒NHK，近日陳時中再度上日本NHK專題報導，陳時中介紹台灣的超前部署，更表示「抗疫成功的關鍵，就是讓全體國民心情團結一致」。今天中央流行疫情指揮中心例行記者會中，有媒體詢及對NHK專訪一事，陳時中表示，這不是「誰教誰的問題」，畢竟各國所面臨的問題不同，他謙虛說自己只是分享台灣的經驗。

(中時電子報)