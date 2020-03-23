因為新冠肺炎影響，以色列有學校改成遠距教學，但一名4個小孩的媽媽對此感到非常不滿，甚至拍片抱怨，影片上傳後，引發熱烈討論。

根據外媒《TODAY》報導，Shiri Kenigsberg Levi是一名住在以色列且有4名孩子的母親，本身為一名特殊教育的老師，而她的孩子分別為15、14、10以及8歲。她在影片中表示，「聽好，（遠距教學）這不可行，我只有2台電腦，我的小孩天天為了電腦打架」。

Shiri Kenigsberg Levi繼續說，「我女兒的老師活在夢裡，他以為我女兒會在早上8點起床就為了透過螢幕與她的老師見面，早上8點我女兒只會在床上打滾」。

以色列媽媽爆氣嗆遠距教學行不通。(摘自YT《makom tv》)

更讓Shiri Kenigsberg Levi不解的是，其中一位音樂老師，寄了樂譜來給她，她不滿地說，「我是要拿這些資料怎麼辦？我是有個樂隊在家裡是嗎？我不懂音樂！」

當老師來問候「小孩過得如何？」時，Levi則回應，「如何？他整天花時間在他的手機上！他很好！睡得好、吃得好，他們不停的吃！問他們的感受如何？問問我的感受吧！」

Levi繼續補充，如果我們沒因為冠狀病毒而死，我們將會因為遠距離教學而死。影片發布後立即在網路引起迴響，不少人在底下表示認同。

以色列總理已在19日下令全國民眾須居家避疫7天。

(中時電子報)