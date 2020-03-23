防衛部落格(Defence Blog)報導，俄羅斯在烏克蘭邊境舉行大規模的軍事演習，參與者包括數百輛空中突擊車、戰車、攻擊直升機，戰鬥機和數千名士兵。

俄羅斯國防部上周五報導說，演習地點在克里米亞的東部，從新羅西斯克出發的1,500多名空降部隊，搭乘15架Il-76軍用運輸機，以跳傘的方式降落在演習著陸點，完成一場成功的空降演練。

演習現場還有許多重型火砲，包括多管火箭系統、122公釐2S1康乃馨(Gvozdika)自走砲、120公釐2A18（D-30）拖曳榴砲、120公釐2S9秋牡丹(Nona-S)自走迫擊砲，以及多種人員攜行式迫擊砲。

除了空降部隊參與，還有黑海艦隊的一支獨立海防旅，將與另一個海上步兵旅進行對抗演練，在此期間，一支擔任兩棲攻擊部隊登陸海岸，另一支擔任防守部隊，以熟悉突擊作戰與砲兵部隊之間協同合作。

演習將持續到3月底。

(中時電子報)