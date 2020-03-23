美勃克級神盾艦 在南海發射飛彈 22:262020/03/23 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美軍第七艦隊臉書粉絲專頁，今貼文指出神盾級艦貝瑞號（USS Barry DDG-52），在某海域進行實彈操演。美軍第七艦隊臉書網頁。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美軍第七艦隊臉書粉專今天貼文表示，美軍勃克級神盾艦貝瑞號（USS Barry DDG-52），在實彈演習中射擊1枚飛彈，並透過艦上戰鬥資訊中心操作追蹤。據了解，這艘美艦在南海海域。 此外，美太平洋艦隊（U.S Pacific Fleet）昨天也曾主動發布，神盾巡洋艦「希羅號」（USS Shiloh CG 67），日前曾在菲律賓海進行標準2型（SM-2）防空飛彈實彈射擊。 (中時 ) #美軍第七艦隊 #勃克級神盾艦貝瑞號 #USS Barry DDG-52 #南海 也許您會感興趣 推薦閱讀 全球哪是最後淨土？網答案超意外 12:152020/03/19 日常 美軍機連日進南海 陸警告：停止挑釁 免生不測 17:222020/03/19 兩岸 美軍機連2天闖南海 抵近香港 04:092020/03/20 焦點新聞 陸4艘軍艦經台灣東部 穿宮古海峽 04:092020/03/21 焦點新聞 南海詭譎 美國宛如走灶咖 04:092020/03/21 焦點新聞 美艦頻闖南海 陸恐再用雷射光攻擊 04:092020/03/22 焦點新聞 美電偵機頻出沒南海 原是美軍神盾艦射標二飛彈 15:202020/03/22 軍事 對台與東南海備戰 陸戰機要上隱形塗層 12:092020/03/23 軍事 美驅逐艦南海試射飛彈 王定宇：北京可能有大事 20:202020/03/23 兩岸 軍事熱門新聞 美勃克級神盾艦 在南海發射飛彈 - 軍事 俄國在烏克蘭邊境進行大規模軍事演習 - 軍事 對台與東南海備戰 陸戰機要上隱形塗層 - 軍事 美軍測試灰狼低成本引擎 用於廉價巡弋飛彈 - 軍事 美電偵機頻出沒南海 原是美軍神盾艦射標二飛彈 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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