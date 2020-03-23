美軍第七艦隊臉書粉專今天貼文表示，美軍勃克級神盾艦貝瑞號（USS Barry DDG-52），在實彈演習中射擊1枚飛彈，並透過艦上戰鬥資訊中心操作追蹤。據了解，這艘美艦在南海海域。

此外，美太平洋艦隊（U.S Pacific Fleet）昨天也曾主動發布，神盾巡洋艦「希羅號」（USS Shiloh CG 67），日前曾在菲律賓海進行標準2型（SM-2）防空飛彈實彈射擊。

(中時 )