根據台灣移民署統計資料顯示，今年2月份陸客來台人數創新低，只剩下163人。學者說，若陸客完全歸零，台灣觀光產值每個月將損失新台幣72億元。

根據陸媒《海峽導報》引述台灣靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰的看法，陸客來台人數創新低，與新冠肺炎防疫加嚴管制大陸人士來台有關。依此趨勢演變下去，陸客來台人數可能歸零。

他說，陸客完全歸零，每個月境外觀光產值將減少24%，約新臺幣72億元，臺灣觀光產值損失將更劇烈。

黃正聰列舉台灣限制陸客來台的措施演變，今年1月23日武漢宣布封城，台灣24日要求在台大陸團客限時離境，成為陸客數銳減的起點。

1月26日台灣開始祭出全面禁止湖北省人士，包含陸生來台，並暫緩受理湖北省以外陸籍人士的觀光旅游、社會交流、專業交流、醫美健檢等申請，針對已發入台許可證者則推遲來台，並要求陸生暫緩入台2周，同時規定大陸入境的商務交流人士須配合自主健康管理14天等。

2月6日再宣布大陸各省人士暫時禁止入境，讓陸客來臺數創下歷史新低，2月來臺陸客只剩下163人。

黃正聰指出，且這波疫情尚不知何時能趨緩，台灣觀光業在疫情當下要面對境內旅遊市場無法提振、境外旅客銳減、陸客歸零的衝擊，尤其陸客完全歸零，每個月境外觀光產值將減少24%，約新台幣72億元。

(中時電子報)