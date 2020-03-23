日本軟體銀行集團23日宣布，在未來1年內，打算出售最高達4兆5千億日圓（約台幣1兆2千550億元）的巨額資產，以削減負債。全球股市受新冠肺炎疫情影響而大跌，軟銀的股價也急遽下滑，軟銀此舉乃為改善財務，消除市場的不安。

日媒報導，軟銀集團除了將手機事業交給旗下子公司經營之外，重心放在積極投資擁有先進尖端技術的新創企業。但新冠肺炎疫情使全球股價大跌，投資人對軟銀投資對象的業績感到擔憂，導致在最近1個月內，軟銀的股價大跌至幾乎半價。

軟銀目前打算出售巨額資產來削減負債、改善財務內容，為使股價容易上漲，還打算用最高2兆日圓（約台幣5千578億元）買進自己的股票，以消除市場的擔憂與不安。

軟銀集團除了擁有大陸最大網購公司阿里巴巴等的股票外，還通過基金投資世界的新創企業。軟銀目前尚未公布欲出售的資產，能否按照計畫順利出售還是未知數。

(中時電子報)