因新型冠狀病毒（COVID-19）疫情擴散導致各級學校開學延期的情況下，南韓政府正考慮推延今年高考的時間。

韓聯社報導指出，今年原定於3月2日的開學時間受疫情影響被推遲4月6日，高三考生備考難免受影響。對此，政府正在考慮11月13日如期進行高考、推延一周於11月19日開考和推延兩周於12月3日進行高考的三種方案。

據悉，青瓦台和政府正就上述方案進行研討。而政府內部更多意見傾向於推延高考1周或2周。政府高層人士接受韓聯社電話採訪時表示，三種方案中認為應當延期的意見占上風，最終可能會更傾向於考慮推延高考。

分析認為，政府考慮推延高考日程的主要原因是推遲開學時，應屆考生將比重考生受到的影響更大。應屆生除了備考之外，還要完成校內各種日程，負擔更為艱巨。

南韓1993年開始高考以來共因故推延3次。最近一次是2017年浦項發生地震導致的高考推遲一周。

(中時 )