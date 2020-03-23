鑑於新冠肺炎疫情全球延燒，各界持續關注2020東京奧運是否會取消或是延期。部分經濟學家認為，東奧若是停辦或改期，將對日本經濟造成嚴重衝擊。

三井住友銀行日興證券（SMBC Nikko Securities）經濟學家牧野純一（Junichi Makino）指出，如果東京奧運延期，日本可能流失900億日圓觀光收入。東奧預計在7月24日揭幕。

牧野純一表示，若是新冠肺炎確診病例在7月前不斷攀升，且東奧不會在2020年舉行，那麼在2021年3月止的財年，日本上市公司獲利可能暴跌將近25％，觀光、餐飲和娛樂產業將陷入業務寒冬。

牛津經濟研究院（Oxford Economics）經濟學家安格里克（Stefan Angrick）表示，若是東奧延至2021年，日本2020年經濟可能萎縮2％。

不過安格里克亦指出，雖然日本內需積弱不振，與東奧延期將衝擊經濟動能，但日本政府預料將推出大規模財政措施來支撐經濟成長，再加上東奧加持，預估日本2021年國內生產毛額（GDP）可望擴張1.9％。

(工商 )