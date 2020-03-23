受新冠肺炎疫情波及，美國紐約交易所（NYSE）周一（23日）也將開啟成立逾兩百年來的首度全面電子交易。

NYSE母公司洲際交易所上周宣布，由於一名交易員與一名員工證實感染肺炎，因此它將暫時關閉交易大廳，而轉向全面電子作業。目前該交易所已有8成股票交易都是透過電子化進行。

一名不願透露姓名的NYSE官員指出，NYSE過去從來沒有在交易大廳關閉下仍然持續運作，他說「這是史無前例的做法。」

喬治城大學教授，同時也是市場結構專家的安吉拉（James Angel）表示，在以往交易所只要關閉，意味整個市場也將停止交易。然而周一卻是NYSE全面倚賴電子化的首次紀錄。他說媒體將會全程關注，只有些微差錯就會被數千萬民眾得知。

他補充，周一交易將會關注市場如何開盤與收盤，這也是NYSE最可能發生狀況的時段。過去這兩個時段多為交易大廳的交易員或指定造市商（DMMs）所主導。

另一名市場結構專家塔柏（Larry Tabb）則指出，在缺乏造市商的磋合，NYSE周一交易很可能在開盤出現股價錯位（price dislocations）。

成軍已有228年之久的NYSE，過去曾因多項因素而關閉，像是最近一次是在2012年，當時颶風珊迪（Sandy）攪局導致該交易所被迫關閉。不過這次在交易大廳關閉下，交易所仍持續運作倒是頭一回。

(工商 )