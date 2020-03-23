鑒於新冠肺炎疫情快速蔓延，美國多州政府已相繼祭出居家避疫命令，影響所及全美約有三分之一人口遭到禁足。面臨疫情日益嚴峻，由共和黨主導的1.3兆美元抗疫紓困案，卻因為過度偏重企業利益，周日在參議院遭到封殺。

共和黨居多數的參議院周日（22日）針對紓困案進行程序投票，但民主黨認為該方案對企業做得太多，對員工卻照顧不足，最後表決以47張同意票對47張反對票，沒能讓該案過關。該案要獲得通過，必須要達60張同意票的門檻。

在表決結束後，共和民主兩黨雖然各自把造成該僵局的責任歸咎對方，但也矢言將持續協商，希望能盡早針對該案達成協議。參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）稍後也對該案可能過關釋出正面訊息。他聲稱未來24小時兩黨可望就分歧部分達成共識。舒默發言人之後也補充，兩黨與財政部長穆努欽（Steven Mnuchin）的會談極具成果。

此外該疫情也延燒到國會，共和黨參議員保羅（Rand Paul）證實確診罹患新冠肺炎，成為首位感染該肺炎的參議員，同時也是第3位確診的美國國會議員。其他兩名曾與保羅互動密切的議員也已在家進行檢疫。

此外繼紐約州、加州、伊利諾州、康乃迪克州與紐澤西州發布居家檢疫令後，目前又有俄亥俄州、路易斯安納與德拉瓦州加入該行列，使得美國發布禁足令已達8州，約占全美三分之一的人口。

(工商 )