「還榮」國際公司遭檢舉涉嫌藉招攬投資美國礦業公司，保證還本，年息高達18％，堪稱是「民間版的18趴」，自2011年起迄今吸金逾11億元，涉嫌違反《銀行法》。台北市調查處23日兵分7路搜索，約談還榮公司負責人李蓮芝、張姓、牟姓員工3人到案。台北地檢署晚間訊後諭令李蓮芝以50萬元交保，另張、牟2人各交保20萬、30萬元，3人均限制出境、出海。

調查局接獲線報，指還榮公司負責人李蓮芝，明知美國礦業公司Minerals Mining Corporation 股票（MMC ）屬外國公司股票，依據《證券交易法》規定，屬於主管機關行政院金管會核定之有價證券，但李蓮芝未經金管會許可，自2011年起至今，即涉嫌居間、代理招攬投資業務。

李女為取信投資人，並與投資人簽署「借款協議書」，強調「保證還本」，年息18％，自2011年迄今，吸金逾11億元，受害人數初估超過上百人。

台北市調查處今在台北地檢署指揮下，搜索李女辦公室及住處等7處地點，並約談李女及張姓、牟姓2名員工到案。

(中時 )