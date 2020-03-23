印度政府22日下令，為了遏制新冠肺炎疫情進一步擴散，該國境內75個發生確診病例的地區多數生產設施必須暫停運作。包括三星、樂金（LG）、現代汽車（Hyundai）、風神鈴木（Maruti Suzuki）與馬璽達（Mahindra ＆ Mahindra）等企業紛紛配合政府指示，陸續宣布暫時關閉當地工廠。

印度新冠肺炎疫情急遽升溫，確診病例至少達425人、死亡8人，促使印度政府採取更積極的防疫作為。

印度中央與各邦政府高層開會後，決定境內75個地區必須暫停「非必要」的商業活動，其中包括金融重鎮孟買、科技大城加爾各答（Kolkata）與第三大城邦加羅爾（Bangalore）等，而全國大眾運輸系統也幾近停擺，希望能夠有效控制疫情。

三星電子周一宣布，旗下位於首都新德里附近的諾伊達（Noida）工廠將於23日～25日暫停生產。該工廠主要負責智慧型手機組裝。樂金電子同日宣布，位於諾伊達與浦那（Pune）的洗衣機製造工廠將停產至本月底。浦那工廠亦負責製造智慧型手機。

(工商 )