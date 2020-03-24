新冠肺炎疫情延燒至全球，義大利已成為歐洲疫情最嚴重地區，目前累計確診人數將近6萬，死亡人數更高達5476例，超越病毒發源地中國。對此，中國援義專家、疾控中心寄生蟲病預防控制所副所長肖寧認為義大利疫情會如此嚴重，是因為社區管控不嚴，且因國情不同，義大利人出門大多不戴口罩，導致感染人數不斷增加。

根據《環球時報》報導，肖寧表示，義大利面對疫情採取「封城」措施後，雖然達到一定效果，但他們所實施的封城和我們所想不同，他們非常依賴民眾的自發自覺，「在網上下載一個證明表格，說去做醫療救護或者上班就可以出去了」，這其實很危險，隱性患者可能會造成社區感染。

肖寧指出，義大利最大的問題就是「幾乎沒有社區管理」，中國之所以可以嚴格實施措施，做好社區控管及人群隔離，是因為有大量的基層工作人員、志願者提供後勤保障，因此大家待在家中也沒有問題，但義大利可以說是幾乎沒有這種制度。

另外，因國情不同，尤其是義大利這麼喜愛社交的國家，戴口罩的人自然不多，「義大利街頭目前戴口罩的人大概只有40％」。肖寧表示，防止飛沫傳染最有效的防護就是戴口罩，希望義大利民眾可以有所警覺。

肖寧透露，醫護人員的防護情況最令人擔憂，為了把關鍵的防護裝備留給收治重症病人的加護病房，因此大多數醫護都沒有穿著防護服和護目鏡，僅穿著外科隔離衣。肖寧表示，防疫過程中，最關鍵的就是人力資源，希望義大利可以保護好醫護人員。

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(中時電子報)