在3月22日星期日的白宮簡報會上，美國川普總統表示，將派出國民警衛隊，協助3個新冠病毒打最嚴重的州：加州、紐約州和華盛頓州。於是在紐約街頭上，就看到數輛軍車進入市區。

防衛部落格(Defence-Blog)報導，川普週日表示，他正與紐約州長庫莫（Andrew Cuomo）合作，將動用「前所未有的」聯邦資源來回應疫情。

美國國防部長艾斯培（Mark Esper）本週早些時候表示「正在考慮啟動國民警衛隊與後備部隊，提供需要協助各州後勤，和醫療支持。」

美國陸軍已進入紐約，並計劃接管旅館、大學宿舍和運動場，將這些場地改建為為類似ICU重症看護病房的臨時醫院。

旅館與飯店被優先考慮，由於疫情嚴重，紐約多數的旅館幾乎都空著，擁有1878間客房的希爾頓中城飯店已完全關閉，有現成房間可以使用。紐約的旅館業者表示，目前情況比911事件、或是2008年金融危機期間更為嚴重。

不過，旅館多數都採中央空調，只能做為觀察區，不能做為重症病房，因此美國陸軍塞蒙蒂特將軍(Todd Semonite)說「我們正在與大學、體育館接洽，談妥後將在極短的幾天內，完成臨時型的ICU重症加護病房，以照看持續增加的新冠病毒患者。」

(中時電子報)