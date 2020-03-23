隨著新冠肺炎居家檢疫者不斷增加，臺南市的OINN HOTEL ＆ HOSTEL 巷弄輕旅，首次以與其防疫不如增強免疫為主力訴求，推出『我OK 你All IN 家屬安心住』專案，搭配養生月膳「健力」餐盒、有氧飲品，並雙人房一泊三食僅2,999元，平均每人每晚1,500有找，提倡「居家檢疫者住家裡，家人安心住旅館」，除了減輕準備物資的壓力，更重要做好日常保健，提高免疫力，讓家屬輕鬆享受專人服務的養生住宿。

Oinn巷弄輕旅執行長施沛志表示，「疫情瞬息萬變，大量返台的留學生其實也有手足，屬於公眾角色的旅館應與民眾同一陣線，清明連假前後，加上4至5月即將面臨升學考試，都有可能讓父母分身乏術，這部分就交給OINN！特與養生月膳公司合作，由營養師設計『健力餐』，餐盒內附營養比例表，補充鐵質.蛋白質.纖維等，並由中醫師特製養生飲，搭配老虎牙子有氧飲料，提高攝氧量，調節生理機能，完善體能做好的防護，歡迎1＋1家長帶著孩子入住。

該旅館總監張黎音強調，「與其防疫不如增強免疫，這個專案實質以強健體魄而設計，喜歡專人服務、健身養生的房客可以選擇入住！此外，Oinn每週五、六、日、一上午11點半至下午兩點半，更提供『次氯酸鹽滅菌原液』免費領取，每人每次限量500c.c，需提前預約。

『我OK，你All IN家屬安心住』養生專案，一泊三食，包含住宿一晚、鈣蛋白早餐、養生午、晚餐盒，乾濕分離浴缸、免費wi-fi、手機鏡射娛樂、隨選百部電影免費觀賞，客房採獨立空調系統等，做好日常保健，提高攝氧量與免疫力。原本該房型定價11.000元，目前促銷價一泊三餐廳2,999元！

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