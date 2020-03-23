武漢市衛生健委在23日晚間針對目前「無症狀感染者」的相關問題召集專家向民眾進行答覆，答覆結果如下：

一、什麼是無症狀感染者？

答：根據《新型冠狀病毒肺炎防控方案（第六版）》，無症狀感染者是指無臨床症狀（如發熱、咳嗽、喉嚨痛等），呼吸道等標本新型冠狀病毒病原學或血清特異性IgM抗體檢測陽性者。

二、無症狀感染者一般通過什麼途徑發現？

答：無症狀感染者主要通過密切接觸者篩檢、聚集性疫情調查和傳染源追蹤調查等途徑發現。

三、無症狀感染者有沒有傳染性？

答：無症狀感染者也可成為傳染源，具有一定的傳播風險。但是，世界衛生組織認為：「基於現有的數據，新型冠狀病毒主要是由已出現症狀的患者傳播的」，因此無症狀感染者可能不是主要的傳播來源。

四、無症狀感染者為何不納入確診病例？

答：按照《新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第七版）》定義，疑似及確診病例需具備臨床表現。無症狀感染者因無臨床表現，需要集中隔離14天並做進一步的檢測來進行判斷。如果無症狀感染者在隔離期間出現了症狀，則將其作為確診病例報告並公佈。

五、無症狀感染者會發展為確診病例嗎？

答：少數無症狀感染者可能會發展為確診病例，但絕大多數會自癒。

六、發現無症狀感染者如何處置？

答：根據《新型冠狀病毒肺炎防控方案（第六版）》，無症狀感染者應集中隔離14天，隔離期滿後，原則上兩次連續標本核酸檢測陰性者（採樣時間至少間隔24小時）可解除隔離。隔離期間出現症狀，立即住院隔離。

七、個人如何預防無症狀感染者帶來的傳染風險？

答：對於一般人群而言，戴口罩、保持距離、勤洗手、不聚集等措施是最有效的防護手段。

(中時 )