在2019年市場傳出一個訊息，0056台灣高股息 ETF受益人數增加至17萬人為台灣受益人數最高的ETF，這部分反應出國人對配息型基金的喜愛，另一方面來看眾多投資達人背書推薦自然也是功不可沒。

而基金本身確實也交出了不錯的配息與填息成績，從資料上來看連續九年的股利配發幾乎100％的填息率與平均高達5.5％以上的現金殖利率，在這定存僅有1％收益的時代中確實是個很棒的選擇。

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0056台灣高股息 2010年曾有不配發的紀錄

不過你有沒有注意到該基金在2010年時並沒有現金股利的配發記錄？！我們找到當時的公告資料來瞭解發生了什麼事情（參考下圖），該公告指出因當年在扣除「已實現與未實現資本損失」後無盈餘可供分配，故當年度不分配盈餘。

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2010年不分配盈餘的理由：扣除已實現與未實現資本損失後，無盈餘可供分配

-已實現盈餘：每次成分股調整時所持部位出售若高於持有成本則為盈餘，低於則為虧損

-未實現的資本損失：持有的成本股成本高於市價（例如成本20，市價18則為未實現虧損），視為未實現虧損

簡單來講，若是手中的持股帳面虧損大於已經實現的盈餘，那當年度就不符合盈餘配發要件。

目前(2019年版）0056台灣高股息 公開說明書的規定

目前在最新可以查詢到的 0056台灣高股息 公開說明書關於收益分配的內容如下，關於已實現盈餘與未實現盈餘的差額導致不能分配的字眼，已經被其他字眼給掩蓋住，將主導權放在經理公司上並註記若本次不發放的話可延至下次發放。

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就理解上來講，經理公司會盡力維持可發放（不然也不需要修改成一堆文謅謅的字眼）或下次再合併發放的空間。而近期股市接連重挫，可以想見的「未實現損失的金額」正在快速擴大之中，觸發不分配的條件可能性大大增加。

所以今年手中持有的 0056台灣高股息 的投資人可能要先有個心理準備，今年是有可能遇到不配息的狀況，我認為該檔ETF不配息會造成很多投資人受到驚嚇（原來它是會不配息的、怎麼都沒人告訴我）造成收益人流失，經理公司應該會想辦法繼續配息，但是配息的品質好不好，是不是拿本金來配這就再說了吧！

※本文由股魚授權轉載，原文刊於PressPlay

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(中時電子報)