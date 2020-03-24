2005年最夯韓劇非《我叫金三順》莫屬，其中飾演男主角玄彬姪女的美珠，因感人的演技讓觀眾留下深刻印象，劇中美珠因車禍失去父母，受打擊後罹患失語症，從此不會說話，當年才7歲的小童星徐智熙，如今已21歲，15年後那個天真可愛的美珠，竟已完全脫胎換骨；而當年的金三順本人也讓觀眾大喊認不出來。

《金三順》的美珠當年在劇中相當吸睛。（圖／翻攝自微博；官方網站）

演活玄彬姪女 角色逼人落淚

《我叫金三順》當中最吸睛的小童星美珠，她飾演帥氣男主角餐廳社長玄振軒的姪女，因目睹父母雙亡罹患失語症，從此不再也不想說話，直到金三順的出現，跟她說了一個叫「默默」的故事，還做了一個三順豬三淑和她講話的夢，最後也因默默這個故事，當金三順與振軒叔叔吵架時，她突然開口講話並大哭，這一幕讓不少觀眾都流淚，因為不會說話的美珠突然說話了。

徐智熙如今已經成21歲的美少女。（圖／翻攝自微博）

飾演這個牽動人心的「失語症美珠」的小童星，是1998年出生的徐智熙，2004年時出現在金載沅、鄭多彬、尹啟相、金敏喜、徐智慧等多位演員主演《嫂嫂19歲》，同年的大劇《愛在哈佛》，她也被主角金來沅、金泰熙、李廷鎮抱在懷裡。 接下來就接演《我叫金三順》，在當中精湛的演出讓人印象深刻，隨後《家有七公主》、《賢內助女王》、《擁抱太陽的月亮》、《加油！金先生》、《精彩的一天》、《糟糠之妻俱樂部》、《武士白東秀》 等都能看到她的身影。

《擁抱太陽的月亮》中，她飾演女主角煙雨幼年時的侍女「雪」。（圖／翻攝自微博）

2012年14歲的她，在金秀賢與韓佳人主演的夯劇《擁抱太陽的月亮》中，飾演女主角煙雨幼年時的侍女「雪」，那時徐智熙已長成少女，讓不少人相當驚豔，如今更是亭亭玉立，成為美麗專業女演員，活躍在許多廣告與型錄廣告中。

徐智熙近照。（圖／翻攝自經紀公司IG）

失語症小童星變成亮麗少女

徐智熙最近演出的戲劇，則是在《生意之神-客主2015》中的演出，回顧這幾年的表演生涯，徐智熙戲路很廣，而且隨著年齡增長，也出落地越來越漂亮。但最讓許多粉絲最期待的就是，這位當年演出玄彬姪女角色的童星，何時才有機會和當前最紅的玄彬再次合作。

《金三順》本人金萱兒也有改變。（圖／翻攝自微博）

另外，當年的「金三順」本人，也被觀眾認為與當年差超多飄出塑膠味，當年女星金萱兒為戲特地增胖，一夕讓她成為國民女星，如今已44歲的她，先前在主演韓劇《秘密精品店》就被網友調侃塑膠味濃厚，完全認不出是她，「臉部變化」讓網友驚嘆時間過得好快。

(中時電子報)