川普政府推出2兆美元的紓困案，美國聯準會(Fed)也宣布，只要政府有需求，他們將無上限購入美國公債以及抵押貸款證券，但仍無法止住市場恐慌情緒，美股周一早盤一度大跌逾600點。對此，身為投資人的前白宮通訊主任Anthony Scaramucci認為，美股未來還會再跌10~15%。

新冠肺炎疫情持續衝擊美國經濟，標普500指數更在2月19日創下歷史新高後一路崩跌，截至上周五已下挫近32%。據CNBC報導，Anthony Scaramucci表示，美國正陸續公布經濟數據，也不斷釋出美國經濟將步入衰退的訊號，長期熊市的態勢已勢不可免。

Anthony Scaramucci指出，道瓊指數、標普500指數都已經從高點崩跌3成左右，預計美股可能還會再下跌10~15%。他也認為美國國會最終會通過2兆美元的紓困案，他們知道這法案對於美國經濟的重要性，現在市場已經對各種訊息過度敏感，短期上美國經濟可以因此紓困案受惠。

(中時電子報)