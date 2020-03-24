新冠肺炎全球延燒，副總統陳建仁深夜發文認為，肺炎肆虐的緩和，至少還需要兩個月的時間。面對外界呼籲全台普檢聲浪，他說，絕大多數病例無法追溯感染源的國家，才有必要採取普檢。臺灣加強密切接觸者及高風險族群的病毒檢驗，「是合宜的、有效的、而且符合成本效益的！」

有抗sars經驗的陳建仁在臉書發文表示，新冠肺炎全球大流行，帶給全人類相當大的恐慌與憂慮，以及生活上的限制與不便。很多人都盼望能夠早日脫離瘟疫的死蔭幽谷，恢復正常、平安、喜樂的生活！

目前各國疫情仍處在上升的階段，他認為，肺炎肆虐的緩和，至少還需要兩個月的時間。目前各國都努力利用病毒檢驗，來加強發現確診病例，予以適切的隔離治療。只是各國病毒檢驗的對象並不相同，有的進行普遍檢驗，有的加強檢驗密切接觸者和高風險族群！

陳建仁指出，在3月19日，我們分析了官方公布病毒檢驗數超過15,000人的國家的受檢陽性率。陽性率越低，代表受檢者涵蓋越多未感染者。臺灣的每千受檢者陽性率排名最低的第三名(5.0)，僅次於阿聯酋(0.8)和俄羅斯(1.2)。進一步分析發生率和疾病致死率，臺灣每十萬人口發生率是0.45，排名最低的第二名，僅次於俄羅斯的0.14。

進一步分析病毒檢驗陽性率和疾病發生率的相關性，他說，病毒檢驗陽性率越高，新冠肺炎發生率也越高。值得注意的是法國、比利時與南韓的發生率，都在每十萬人口16上下，但是每千受檢者陽性率卻有很大的差異，以南韓27.9最低、比利時80.9居中、法國167.4最高！「這顯示南韓和比利時可能檢驗了較多未感染者；而法國可能檢驗了較少未感染者」。

雖然義大利的發生率和致死率都是第一名；但是英國的發生率低而致死率高，可能受檢陽性者以重症感染者居多；而挪威的發生率高而致死率低，陳建仁認為，可能受檢陽性者較多是無症狀和輕症感染者。

法國、比利時與南韓的發生率相近，但是每百名病例致死率卻是南韓(1.1％)與比利時(1.2％)低於法國(3.4％)，顯示法國檢驗陽性者的重症占比，高於南韓與比利時！

陳建仁表示，在每十萬人發生率接近1的臺灣，只有零星無法追溯感染源的確診病例，不做普檢，而是加強密切接觸者及高風險族群的病毒檢驗是合宜的、有效的、而且符合成本效益的！

他說，在發生率偏高，絕大多數病例無法追溯感染源的國家，才有必要採取普檢。但是採行普檢的國家，必需很慎重地告知檢驗陰性者：「即使今天檢驗結果是陰性，明天仍有可能轉陽，必需作好自主健康管理！」

(中時 )