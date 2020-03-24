中央流行疫情指揮中心專家會議召集人張上淳的2位醫師兒近日成為全台關注焦點，只因一位被爆料在疫情期間出國、一位因網路言論痛罵禁醫護出國的政策，引爆輿論。有網友發現張上淳一家可謂醫師世家，上至張父下至二子，乃至張妻的父兄也都是台大醫學系校友，發文一出也讓許多人驚呆了。張上淳的大學同窗好友、小兒科醫師林應然則是這樣爆料張上淳的為人：「他比較屬於沉默寡言型，靜靜的在做他該做的事情」。

張上淳兒子近日讓老爸成為全台的關注焦點，外界才發現，身為台灣大學副校長的張上淳有兩個兒子是台大醫學系畢業的台大醫師。但其實包括張父下至二子，乃至眼科權威的妻子胡芳蓉的父兄也都是台大醫學系校友，人數之多到整個家族中就有8人，讓不少熟識張上淳的醫師也直誇讚神基因。

據三立新聞報導，張上淳的大學同窗好友、小兒科醫師林應然接受採訪時透露「說樣的家族是很百年難得一見的，在台灣絕對找不到第二個家庭像這樣」。他說「張上淳的兒子，起初打算朝眼科發展，但後來跟著爸爸走內科」。

林應然更是這樣形容張上淳的私下為人，他說張上淳「比較屬於沉默寡言型的人，很認真，靜靜的在做他該做的事情」。針對外界困惑張上淳是不是管不動兒子了？林應然透露：「據我所知，他家中比較是他太太當管孩子的角色，他可能比較不會去管。」

(中時電子報)