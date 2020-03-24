劉真22日晚間22時病逝台北榮總，她的追思會將在4月22日舉行，屆時會在寒舍艾美酒店舉行，追思靈堂則設在龍巖會館，目前尚在布置中，25日開放追悼。吳宗憲一路陪伴辛龍，24日凌晨對外表示，25日追思靈堂將於下午14時22分開放至17時，26日到29日，則從上午10時到下午17時。

22這個數字對辛龍來說，充滿他與愛妻劉真的甜美回憶，兩人於7月22日正式交往，從此以後，每個月的22日成為他們的慶祝日，或許是一起吃個晚餐，或許是他送給劉真一項小禮物。正因這個數字如此重要，所以劉真的最後逝世時間為22日22時，追思會也選在4月22日，現在首日追思靈堂開放日也訂在14時22分，令人感受辛龍對愛妻的深情。

劉真老師追思靈堂開放時間如下：

3／25(三) 14：22-17：00

3／26(四) 10：00-17：00

3／27(五) 10：00-17：00

3／28(六) 10：00-17：00

3／29(日) 10：00-17：00

(中時 )