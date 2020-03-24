據新浪財經報導，蘇州市發佈疫情防控第15號通告，自即日起，按照屬地管理原則，對所有境外來蘇人員實施14天集中醫學觀察，並實施100％新冠病毒核酸檢測，全力維護入境人員健康安全，最大程度防範境外輸入風險。

(旺報 )

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