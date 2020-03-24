Fed鬆綁國債限制 美元荒可望緩解有利金融市場短期穩定 03:002020/03/24 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國聯準會（Fed）在新型冠狀病毒疫情之下，繼日前大幅降息共6碼之後，23日晚間推出進一步救市措施，宣佈為保持市場正常運轉，將無限制購買國債，也被解讀為「無限量QE」的態度。 據新浪財經引述大陸財富證券首席經濟學家伍超明分析，美聯準會不限量按需買入美債和MBS（不動產抵押貸款證券），一方面意味著將加大開啟印鈔機力道，向有資金需求的金融機構尤其是銀行不限量提供流動性支持；另一方面則意味近期美元荒有望有所緩解，有利於金融市場的短期穩定。 (旺報 ) #限量 #證券 #短期 #聯準會 #穩定 也許您會感興趣 推薦閱讀 防疫大作戰－高雄產官學 籲短期以紓困為主 04:102020/03/20 產業．科技 供需失衡 油價短期難有起色 04:102020/03/20 投資理財 股匯不同路 歐元成套利貨幣 04:102020/03/20 投資理財 陸股三大指數高開 滬指漲0.92％ 10:302020/03/20 財經 操盤心法－三箭齊發，跌深反彈 04:102020/03/21 證券．權證 美股大逃殺！降息為何無效？ 00:012020/03/23 財經 全球資產拋售潮 疫情繼續困擾 04:102020/03/23 焦點新聞 專家傳真－疫情衝擊中國短期半導體景氣 但中長期架構未變 04:102020/03/23 產業特刊 陸股基金 定期定額長打為上 04:102020/03/23 投資理財 統嶺傳動元件 高精度、高穩定度 04:102020/03/23 產業特刊 財經熱門新聞 美股慘崩30％還沒完！專家驚爆下波屠殺日 - 財經 哪有這麼好康！北市大安區整棟華廈拍出價一坪僅20萬 - 財經 17萬人買0056高股息ETF 今年可能不配息？ - 財經 大賣空重演 做空美股近1個月獲利3440億美元 - 財經 保單零利率時代 即將來臨 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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