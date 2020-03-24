美國聯準會（Fed）在新型冠狀病毒疫情之下，繼日前大幅降息共6碼之後，23日晚間推出進一步救市措施，宣佈為保持市場正常運轉，將無限制購買國債，也被解讀為「無限量QE」的態度。

據新浪財經引述大陸財富證券首席經濟學家伍超明分析，美聯準會不限量按需買入美債和MBS（不動產抵押貸款證券），一方面意味著將加大開啟印鈔機力道，向有資金需求的金融機構尤其是銀行不限量提供流動性支持；另一方面則意味近期美元荒有望有所緩解，有利於金融市場的短期穩定。

(旺報 )