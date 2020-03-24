劉真兩年前教王建復、蘇晏霈國標舞。（民視提供）

劉真兩年前教王建復、蘇晏霈國標舞。（民視提供）

「國標舞女王」劉真22日晚間10點22分因病辭世，帶給親友與喜愛她的粉絲無限哀痛。她兩年多前曾在民視八點檔《幸福來了》客串演出，劇中擔任王建復、蘇晏霈的國標舞指導老師。正在趕拍TVBS《女力報到之愛神來報到》的王建復23日深夜收工後在臉書發文，他除了祝劉真一路好走，也巧妙將她的名字寫成「劉在眾心、舞真動人 」這8字祝福，並提醒大家「把握當下，珍惜、關心身邊的人事物」。

他說，昨天工作到一半聽到劉真老師的消息，滿腦子自問「為什麼？」，一位為舞逐夢的舞后就這樣離開了我們。

他有感而發表示，身邊的人事物，可能是上輩子的福運，也或許是命中的註定，讓我們有緣相遇、結識、共事，「回想起來....我們接觸了多少，我們有在乎過，我們的歡樂，我們的爭執吵鬧，我們的相處經歷，有如跑馬燈式的，在腦海深處不斷地湧現出來......到底什麼才是重要的？這陣子身邊親近的、合作過的人都離世 人生真的反覆無常.....」。

而正在趕拍民視《多情城市》的蘇晏霈，昨天下午也在臉書哀悼，「願劉真老師在天堂繼續當個揮灑舞姿的美麗女孩⋯R.I.P.」。

(中時 )