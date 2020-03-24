新冠肺炎的疫情持續延燒全球，日本首相安倍晉三昨天首度鬆口表示延期舉辦是個可能的選項，今天(23日)國際奧林匹克委員會(IOC)的資深委員迪克·龐德(Dick Pound)向媒體證實，2020年東京奧運將延後舉行。

根據英國《太陽報》的報導，IOC的高層委員們已經不得不向新冠肺炎低頭，從疫情爆發至今以來始終對外堅稱奧運將如期舉辦，並一直表示有信心能夠控制疫情，但在加拿大、澳洲、紐西蘭開了第一槍，率先宣布不參加2020年東京奧運時，IOC已經無法抵擋這一波趨勢。

IOC資深委員龐德表示，如今奧運會已確定將會延後舉行，日期尚未確定，但傾向延至2021年再舉辦。詳細的配套方案，高層正在研擬中，預計在四週之後對外宣布。

龐德直言，更改奧運的舉辦日期是一件極為重大且困難的工程，牽涉到的層面複雜且巨大，所以尚未有定論。但可以確定的是: 今年7月24日，大家將看不到奧運會的開幕典禮。

IOC的主席托馬斯·巴赫(Thomas Bach)本周日受訪時曾表示，完全排除取消舉辦東奧的可能性，所以延期已經是僅存的可行方案了。

(中時電子報)