小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（24日）新聞重點。

【1】第2波 紓困400億 最快本周上路

在蔡英文總統指示下，政院預定本周提出400億元紓困方案，內容包括延緩繳稅、融資貸款、勞工薪資補助等。行政院發言人Kolas Yotaka表示，蘇揆昨主持跨部會會議，要求各部會再次盤點相關預算，拍板後對外公布。

【2】44萬人失業 徵才數減3成

法務部及司法院昨至立院司法法制委員會報告死刑相關議題，法務部長蔡清祥表示，政府的一貫政策沒有改變，就是「逐步廢除死刑」，會往這方向努力；但他稍後補充，現行法律仍有死刑，還是要依法執行。

【3】等不到換心 44歲劉真病逝

「國標女王」劉真22日晚間22時於台北榮總病逝，享年44歲。劉真老公辛龍至今無法接受愛妻逝去，難掩悲痛情緒的他，昨委託經紀公司老闆吳宗憲協助對外發言，吳宗憲表示劉真追思會訂在4月22日，屆時在寒舍艾美酒店舉行，靈堂則設在行天宮對面的龍巖會館，目前尚在布置，明（25日）開放追悼。

【4】藍委痛批廢死 罔顧8成民意

法務部及司法院昨至立院司法法制委員會報告死刑相關議題，法務部長蔡清祥表示，政府的一貫政策沒有改變，就是「逐步廢除死刑」，會往這方向努力；但他稍後補充，現行法律仍有死刑，還是要依法執行。

【5】逾290萬戶受惠 首見綜所稅提前退稅

新冠肺炎疫情爆發，因應部分民眾可能去年仍有不錯收得，近期卻面臨減薪、減班衝擊，財政部長蘇建榮表示，財政部正研擬讓今年5月如期申報綜所稅民眾，提早1個月退稅，有錢應急，亦即首批退稅將從7月31日底，提前到6月底，另外兩批也將會提前退稅。以去年報稅紀錄分析，將有逾290萬戶可望受惠，提早退稅金額將逾450億元。

(中時電子報)