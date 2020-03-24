英國首相強生(Boris Johnson)本周一(23日)宣布新的防疫措施，其中包含了超級嚴格的出門禁令，違者必須支付高額罰款。強生表示，新冠肺炎是英國10年來遇到最嚴峻的挑戰，防疫已成為全國緊急事件。

根據英國太陽報的報導，最新的英國防疫禁令包含了禁止兩人以上的聚會，意即婚禮、受洗等全被禁止，非必要商店勒令停止營業，公園開放但是室內體育場、社區活動中心一律關閉，清真寺及教堂等宗教場所必須關閉，除非是舉行喪禮為由。

從現在起，所有英國人都必須待在家中，只有四個理由准許外出，工作通勤、採買民生必需品，但頻率必須降至最低，運動如散步、慢跑或自行車，可獨自或與同居者進行，看病或提供醫療協助給他人。

違反規定或未與他人保持距離者，處以30~1000英鎊的罰鍰，相當嚴厲。英國累計6,650例確診病患，335人死亡，英國政府為阻擋疫情不斷擴大，不得不祭出英國爆發疫情以來最嚴厲的限制手段。

(中時電子報)