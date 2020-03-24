精選《中時電子報》5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今天(3月24日)的國際新聞重點。

【1】紐時：疫情加劇美中分歧與對抗

紐約時報報導指出，新冠疫情加劇了全球兩大經濟體和強權的分歧和對抗，嚴重破壞消除病毒和挽救全球經濟的共同努力。

【2】東奧若停辦 損失至少4.5兆日元

受到新冠肺炎的全球疫期，原訂於7月舉行的2020東京奧運極有可能無法辦成，這對日本政府來說是個極大的難題，最明顯的就是經濟損失，根據關西大學名譽教授宮本勝弘的計算，要是奧運會推遲或是取消，至少損失4.5兆日元(約1.25兆新台幣)。

【3】歐洲7國啟動羥氯喹等四種藥物療法的臨床測試

法國衛生部周日（3月22日）宣布，在至少七個歐洲國家發起一項歐洲臨床試驗，以測試包括羥氯喹在內的抗新冠病毒的四種實驗療法，該測試將涉及共3200名患者，其中至少800名法國患者。

【4】共體時艱 波音高層決定放棄薪資

原本波音公司就因為737MAX的缺陷而遇到危機，今年又因為新冠肺炎衝擊，全球航空業都陷入困境，於是波音公司高層決定，在今年底之前，都放棄原有的薪資，與員工一起共體時艱。

【5】日海關查緝首宗風景畫藏安毒案

2名日本人涉嫌將安非他命鑲進一幅錶好框的風景畫中，企圖從名古屋中部國際機場走私，X光機掃瞄都沒檢查出來，卻被海關職員識破。這是日本首度查緝到將安毒鑲進晝中的走私案。

(中時電子報)