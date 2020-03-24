歷經結婚生女的金泰希，暌違5年復出主演《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》，但她的表現卻讓網友大為訝異，驚問：「她的演技怎麼了？」原來金泰希雖有「韓國第一美女」的美名，但過去演技飽受批評，這次她在新戲本色演出媽媽一角，把母女之間的情感詮釋的絲絲入扣，網友邊看邊哭，直呼「這不是金泰希」。

劇中她飾演「鬼齡」5年的鬼媽媽車瑜理，因意外得以返回人間49天；她的出現，卻讓丈夫曹鋼和（李奎炯 飾）、女兒（徐宇鎮 飾）及老公再娶的妻子吳珉貞（高甫潔 飾）感到混亂，親情面臨考驗。

為人母的金泰希演技大躍進，將鬼媽媽的心酸詮釋得相當到位。（圖／NETFLIX提供）

同為母親，金泰希深刻感受鬼媽媽無法擁抱孩子的心酸，情感詮釋到位，也藉此洗刷「花瓶」的汙名。出道以來演技飽受批評的她，曾被選為「以為演技很好，卻讓人失望的演員」第一名，好不容易以《龍八夷》拿下韓國電視劇大獎「女子最優秀演技獎」，卻又引來「名不符實」的質疑。

為人母的金泰希演技大躍進，將鬼媽媽的心酸詮釋得相當到位。（圖／NETFLIX提供）

這回金泰希在《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》以本色演出，表現脫胎換骨，令觀眾跌破眼鏡，訝異地問：「她的演技怎麼了？」更有網友認為她是百分之百的人生勝利組：「金泰希還缺什麼？念首爾大學、長得美又有錢，現在連演技都有了。」

李奎炯表示一開始和金泰希對戲時，無法直視她的眼睛，因為不知道眼前的是人類還是女神。（圖／NETFLIX提供）

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飾演金泰希女兒的童星徐宇鎮，竟是男扮女裝演出。（圖／NETFLIX提供）

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(中時電子報)