新冠肺炎在全球肆虐，東京奧運是否能順利舉行一直沒有定論；78歲的國際奧委會成員龐德（Dick Pound）表示，國際奧委會已決定延期到明年，相關細節尚待討論。

據《今日美國》報導，龐德2月時曾表示，將會繼續觀察3個月，再決定東京奧運是否需要延期或取消，最終結果將在5月出爐。不過，龐德稍早推翻這個說法，肯定說道：「根據國際奧委會提供的信息，決定推遲。」

龐德表示，奧運是否能繼續籌備、如期舉辦的決定因素還有很多，「但是已經確定不會在7月24日開幕，這是我已經知道的。」

國際奧委會成員龐德（Dick Pound）。（圖／臉書）

報導指出，加拿大籍的龐德數十年來一直是國際奧委會最具影響力的成員之一，他並透露東京奧運極有可能會延期到2021年，至於相關細節將在1個月內討論決定；龐德表示，希望國際奧委會能盡快宣布下一步行動。

龐德說：「我們將會分階段進行，延遲舉辦，並且開始著手處理延期所帶來的巨大影響。」不過，國際奧委會、2020東京奧運組織委員會，都尚未證實龐德的說法。

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(中時電子報)