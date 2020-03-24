台灣境內確診新冠肺炎人數已來到195名，民眾人心惶惶，搭乘大眾運輸工具時，也都因密閉空間更加小心防疫。不過，有台鐵員工隱瞞3月前往杜拜旅遊一事，直到近日出現症狀才坦承，每天至少接觸50人以上。

據《自由時報》報導，這名台鐵員工於3月5日至14日間曾到杜拜旅遊，並可能因轉機而到過歐洲或土耳其，照理說返台後應該要居家檢疫14日；不過他向台鐵請假的理由，並未提到出國一事，而是待在家中照顧家人。

該員工21日出現類似新冠肺炎的呼吸道症狀而就醫，經健保卡出境資料，才發現他有杜拜旅遊史。報導指出，他返台後還曾出席過台鐵內部的集體課程，讓曾與他一同出席的同事人人自危；台鐵已要求員工全面戴口罩上班。

據《ETtoday》報導，這名員工是巡檢員（巡軌員），每天會先到工務段總局打卡，再到車站上班，工作內容主要是軌道巡檢跟維護，每天接觸人數在50人以上；他目前已進行2次篩檢，均為陰性。

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(中時電子報)