全球高端磷酸系鋰電材料廠立凱-KY（5227）今年1-2月營收0.24億元，較去年同期減少8%；自結1-2月稅後淨損0.53億元，較去年同期稅後淨損0.62億元，少虧0.09億元或15%；前2月每股稅後淨損0.22元。

立凱電表示，全球汽車產業受新冠肺炎疫情影響，產業供應鏈因零件生產斷鏈，迫使汽車組裝廠停工，新車交貨時間遞延，公司也接獲客戶通知遞延交貨，因此營運受到波及，但訂單並未減少，只是出貨時程延後，營收貢獻也將遞延至往後月份。短期來看，汽車產業受到疫情的衝擊，除車廠交車延誤外，也需要觀察消費市場的影響程度與復甦力道，中長期來看，汽車啟停電池、儲能電池以磷酸鐵鋰電池取代鉛酸電池的趨勢不變，產業前景趨勢向上，公司展望仍然正向。

立凱-KY公司轉型以來，鎖定磷酸鐵鋰取代鉛酸電池市場，發展汽車啟停電池與儲能電池的正極材料，成效在財報上已看得出來，去年全年營收3.88億元，年增158%；稅後淨損4.68億元，較前年稅後淨損11.07億元，少虧6.39億元或58%。

(時報資訊)