旅居日本的女星歐陽靖與交往5年的日籍攝影師男友RK在本月宣布結婚，目前已懷孕5個月；隨著疫情升溫，她在日前透露，會回台待產，結果被網友罵爆「不要把病毒帶回來」。對此歐陽靖坦言，難過到大哭，「如果辱罵、指責公眾人物能幫助各位舒壓，就來吧。」

歐陽靖日前透露，日本滿街都是咳嗽的人，為了保護寶寶，每天洗手洗到破掉，之後回台灣會乖乖遵守防疫規定，在家隔離14天後才會出門，確保自己不影響到他人，預計3月會回台做產檢、待產以及坐月子。不過正值防疫敏感時刻，網友們聽到消息後，紛紛留言或者傳私訊「請妳不要回來」、「不准回來」，讓她難過紅了眼眶。

面對連日來的抨擊，歐陽靖忍不住發文寫道，「謝謝大家如此關心『別人的生活』，如果辱罵、指責公眾人物能幫助各位舒壓，就來吧！但即使我抗壓力再高，面對恐慌、仇視與無理性的留言還是會覺得有點心煩。」

歐陽靖無奈地說，「尤其面臨居家隔離期間，心情已經很阿雜了。」她表明，不再回應任何網友的留言，直到疫情完全結束，謝謝大家的關心與諒解。

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(中時電子報)