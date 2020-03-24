川普「中國病毒」說引發亞裔美人抗議

美國總統川普原本堅稱，在全球蔓延的新冠肺炎病毒源自中國大陸，因此是「中國病毒」。儘管引發廣大爭議，北京也強烈反彈，但他始終不改口。可是他周一突然絕口不提「中國病毒」，並呼籲保護亞裔美國人。

據BBC報導，就在愈來愈多報導傳出，亞裔社區因新冠肺炎大流行，不斷受到言語和肢體攻擊之際，川普突然改口。當川普被問及，為何會表態時，他說：「似乎有人對我們國家的亞裔美國人說了些惡毒的話，而我一點也不喜歡那樣。」

分析說，川普的「中國病毒」說除了將亞裔美國人污名化外，最後也可能反過來傷了自己2020年總統大選選情。據近年的調查顯示，亞裔是美國成長最快的族群。最近幾年亞裔選民愈來愈傾向民主黨，而在選戰中也愈來愈有影響力。

不過，《富比士》（Forbes）雜誌指出，川普並未承認改口，也沒有為「中國病毒」說致歉。

而據《南華早報》（South China Morning Post）24日報導，川普的「中國病毒」說，不僅在海外，也在國內引發議員，亞裔美國團體，還有大眾廣泛的譴責。

周一稍早，聯合國種族主義問題特別報告員阿基厄姆（E. Tendayi Achiume）直指川普，說他蓄意用這種地理命名法，而使用這類言詞源自，並助長了種族主義和仇外心理。他在措詞強烈的聲明中說，川普的說法「孤立，並污衊了具有，或被認為有中國或其他東亞血統的個人」。

「我們要徹底保護在美國，還有世界各地的亞裔美國人社區，」川普在白宮的簡報中說，「這是很重要的」。他並強調：「他們是很棒的人，散播這病毒根本不是他們的錯。」此外，川普說，中方正與美國人密切合作，以根除新冠病毒。「我們會共同戰勝，而這是很重要的。」

川普先前說，他之所以會稱新冠肺炎病毒為「中國病毒」，是因為北京聲稱，病毒是美軍帶進武漢的，他只是要「正本清源」而已。

如今美國新冠肺炎確診人數已逼近4.4萬人，死亡人數也突破550。

(中時電子報)