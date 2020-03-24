國標舞女王劉真於22日22時22分不幸辭世，塔羅牌占卜專家小孟老師表示，在西方靈動數中，擁有3個22的人，擁有強大的正能量，能化身天使，守護著需要的人。

劉真與辛龍的浪漫愛情故事，讓許多人稱羨，其中最令人甜入心坎的無非是「雙雙節」，他們倆人於7月的22日開始交往，從此之後的每月22日都會慶祝，「可能是吃頓飯，也可能是她會收到我的小禮物。」

而昨日北榮發聲明表示，劉真於2月7日接受傳統主動脈瓣膜置換手術，但因心臟功能恢復不良，先後置放葉克膜及右冠狀動脈支架，心臟功能遲遲未恢復，後又發生腦部栓塞與出血，進行開顱減壓手術，術後雖一度有起色，但最後仍藥石罔效，於3月22日晚上22時22分辭世。

根據《ETtoday》報導，小孟老師表示，22是塔羅牌中的0號牌，象徵著事情的開始、結束或是生命再生，且在西方靈動數中，懷抱數字2代表著與愛人、家人滿滿的愛，擁有3個22的人，更是擁有強大的正能量，通常能化身天使，守護再需要的人身邊。

(中時電子報)