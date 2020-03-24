受到新冠肺炎影響，許多民眾放棄出國旅遊，紛紛改在國內尋找旅行的替代方案，也讓許多打卡景點、秘境突然爆紅。不過，被稱為「土耳其棉堡」翻版的台中烏石坑溪，卻因此引發許多亂象，有網友直稱變得像菜市場一樣，若是有一個人確診新冠肺炎，所有人可能都會跟著中獎。

有網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，原本以為台中烏石坑溪的「魚梯」是網美秘境，特意開車前往一觀，沒想到現場人山人海，連想拍張照片都變成「大家一起合照」！由於地點位於山中，所以遊客多開車前往，讓原PO的車子只能停超遠，他說：「爬山爬到厭世！」

據《自由時報》報導，由於烏石坑溪上游原本的「防砂壩」主壩基礎嚴重掏空達9公尺，所以才會在下游進行緩坡式固床工，上個月剛剛完工，沒想到這個魚梯會搖身變成網美秘境。

東勢林管處表示，由於烏石坑溪下遊有自由國小烏石分校、烏石坑林道及長榮橋等設施，所以才會進行這項工程，為了因應近日激增的遊客，也已設立告示牌提醒民眾注意安全；而烏石坑溪本來就有「危險水域，請勿戲水」的告示，許多網友直言「破壞自然生態」、「一堆人看不懂標示」、「一定是文盲」、「一個人中獎，全部中」。

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(中時電子報)