金管會因應新冠肺炎疫情續燒，致使會計師無法親赴中國大陸查帳，針對未上市櫃的公開發行公司及興櫃公司，允許會計師比照上市櫃公司採替代方式進行2019年財報查核，若無法如期在4月底完成公告申報，最晚應在4月28日前向金管會申請展延期限。

金管會2月25日宣布，允許會計師可採視訊、文件掃描或傳真等替代方式，針對上市櫃公司2019年財報進行查核，若仍無法在3月底如期公告申報，最晚應在3月27日前向金管會申請展延期限，此次為進一步允許興櫃及公發公司2019年財報同步適用。

金管會表示，興櫃公司及未上市櫃的公發公司2019年財報，若無法如期在4月底完成公告申報，應經董事會通過延期申請相關事項，包括預計展延期限、具體辦理時程、會計師表示合理性意見，以及2019年度相關自結合併報表等，於4月28日前向金管會申請。

金管會提醒興櫃公司未及上市櫃的公發公司，對於上開展延2019年財報公告申報相關事項，應依證交法及櫃買中心重大訊息規定，於公開資訊觀測站發布相關說明，俾利投資人知悉。

(時報資訊)