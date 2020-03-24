新冠肺炎疫情衝擊餐飲業營運，即時外送平台foodpanda配合政府政策，積極研擬餐飲紓困方案，將以「輔導最多餐廳店家夥伴加入外送平台」及「提高餐飲業者營收」做為執行目標，並宣布店家可透過招商網頁搶先登記，列入紓困方案的補助店家名單中。

經濟部因應疫情對餐飲業者衝擊，月中提出餐飲業紓困方案，並邀請外送平台業者共同研擬方案內容。foodpanda對此除全力配合，並積極研擬紓困內容，盼透過紓困方案最大化，幫助全台店家數位轉型，攜手政府落實餐飲業紓困計畫。

foodpanda預計配合政府紓困方案，將能推動萬間店家導入外送平台服務、增加店家外送銷售通路，為上線前後的經營管理提出完整配套。透過大數據分析及專業團隊經驗，提出店家合作建議，為新上線店家加注行銷資源助其曝光。

foodpanda指出，店家在上線後將會即時監控成效、並提出分析建議等方式，可望協助合作店家透過外送訂單提升營收，使店家在有效利用投入預算之際，也能專注於製作優質適合外送的餐點品質。

foodpanda表示，欲合作的店家都可透過招商網頁（www.restaurant.foodpanda.com.tw）留下資料，搶先登記成為紓困案的補助店家，foodpanda會聯繫安排店家上架，並依經濟部商業司公布辦法予以協助。

foodpanda董事總經理方俊強表示，公司在台灣攜手近5萬間餐廳，近來透過店家反饋及觀察外送訂單變化，第一時間便能感受到疫情衝擊。公司將盡所能陪伴合作店家共渡非常時期，讓大家都能維持既有生活品質，也讓消費者更安心的面對疫情。

為降低疫情對餐廳夥伴衝擊，foodpanda本月透過全額補貼消費者外送服務費、推出指定店家優惠及滿額折抵等優惠活動，帶動美食外送訂單量成長，並承諾後續將持續努力透過平台力量，為全台消費者、合作店家及外送夥伴提供抗疫期間的有利後援。

(時報資訊)