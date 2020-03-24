逐筆交易昨日正式上路，台灣證券交易所指出，證交所及證券商系統皆正常運作，經統計總委託筆數計13,416,649筆，限價委託占99.67％，市價委託占0.33％，顯示投資人仍以使用限價委託為主。

3月23日開始實施盤中全面逐筆交易，為關心新制實施首日交易系統運作情形，金管會主委顧立雄親赴證交所視察撮合系統運作情況，由證交所董事長許璋瑤親自接待，實施首日交易系統均順利運行，配合逐筆交易的相關重大系統亦順利上線。

另外，證交所總經理簡立忠及櫃買中心總經理李愛玲率相關經理人親赴全台北中南等地共8家證券商營業處所，包括元大、富邦、凱基、群益金鼎、永豐金、大昌、光和及致和，瞭解新制上線市場運作情形，透過實地訪察，瞭解證券商從業人員接單及下單作業。

證交所表示，仍將持續關注整體市場是否有結構性變化，例如觀察大型股或中小型股的成交量及價格波動情形，分析整體市場投資人結構是否改變，並追蹤演算法交易或高頻交易的發展情形，必要時擬定相關規範予以控管，以維持市場結構的均衡。

(時報資訊)