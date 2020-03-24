崇友(4506)2019年合併營收為42.80億元，年增0.7％，創歷年新高，稅後淨利6.79億元，年增5.7％，每股稅後盈餘3.84元。董事會通過2019年擬配發每股2.7元現金股利，股利配發率70％，連續三年股利配發率達7成以上，以3月23日收盤價53.5元計算，現金殖利率5.05％。

崇友去年順利認列完工進度，加上汰舊換新業務銷售表現穩定，全年新梯出貨完工台數逾2,300台，新梯業務銷售占整體營收比重達57％。另外，2019年汰舊換新業務完工台數逾400台，汰舊換新業務營收占新梯業務營收比重由2018年的16.91％攀升至18.19％，而中高端電梯品牌「堅尼西斯」更搭載「群眾檢知系統」及「無人檢出系統」，擴增商辦與廠辦案源接單表現，「堅尼西斯」品牌占全年營收比重達10％水準。維保業務2019年則達3.6萬台。

近年國人電梯安全意識抬頭，社區型住宅、公共工程等大型汰舊換新訂單需求明顯增加，可望挹注汰舊換新業務保持雙位數成長動能，帶動整體營運提升。

(時報資訊)