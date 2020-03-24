新冠肺炎疫情持續，雖然中國疫情出現趨緩的現象，但當局仍不敢大意。山東省近日有名73歲老翁在防疫點值班，突然有位15歲少年想引導一台車進入，但遭老翁制止，沒想到這名少年竟出言辱罵對方，還動手打人，他的兒子接獲消息趕往現場，發現自己的父親已坐倒路邊，而且還尿失禁了。

綜合陸媒報導，這起事件發生在山東泰安市岱岳區粥店農貿市場，73歲李姓老翁是市場內的防疫人員，當時他正在進行登記資料、檢測體溫等工作，不久後，15歲的宋男無視規定（上午8點至下午2點禁止車輛駛入市場），打算從出口處引入一台車進到市場，李翁發現後向前阻止。

李翁向前制止並講解規定，豈料對方不聽勸就算了，先是出言辱罵，之後又出手打人，李翁不久後已被打到癱坐在地上，臉色發紫而且還尿失禁了；李翁被送往醫院時，已經沒了意識，呼吸心跳也沒了，但最終回天乏術。

兒子到場時看到自己的父親奄奄一息十分震怒，「他（宋男）不遵守防控要求強闖卡點，車沒有進行消毒，又要從出口進車，父親這麼大年紀了，倒地後還在繼續毆打，情感上完全接受不了，我們要求（當局）嚴懲！」

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)