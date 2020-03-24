從中國大陸蔓延全世界的新冠肺炎疫情，讓許多先進國家都採取封城措施；而隨著台灣每天確診數急遽攀升，不少民眾也開始憂心，台灣是否也會面臨封城命運。台大小兒感染科醫師李秉穎，在接受政論節目訪問時，提出獨特的「李氏假說防疫網」，強調預防接觸傳染，比防飛沫傳染更重要；而被問到台灣接下來有可能封城嗎？他更霸氣回應：「我不會讓他發生」。

李秉穎在接受三立《驚爆新聞線》節目訪問時提到，國外的封城大多封得不夠好，有的封太嚴格，有的又封太輕鬆，像是首相把在公園曬太陽的民眾全都趕回家，「紫外線會殺病毒，你知道嗎？」

李秉穎接著提到，大家都知道新冠病毒會藉由「飛沫傳染」，但其實這一點很容易防，只要大家都戴口罩，就可以有效防堵。疫情之所以不好控制，因為「接觸傳染」很難防，一般人常常用手去觸摸口鼻而不自覺，導致傳染不斷發生，所以他提出自創的「李氏假說」，認為要防範新冠肺炎傳播，從防範「接觸傳染」下手，比防止飛沫更重要。

所以李秉穎建議，台灣之後萬一不幸發生大規模社區傳染，其實應該要從預防「接觸傳染」的角度，針對重點去防疫。他認為，戶外陽光下的活動，不必刻意禁止；但進入室內公共場所，特別是醫療、照護機構等，應該要針對會有人接觸的地方，像是門把、電梯按鈕、扶手等，定時1至2小時消毒一次，自己進出前後，都要清潔消毒一次，才能做到真正防護。

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(中時電子報)