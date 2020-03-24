華研(8446)公布2019年財報，全年合併營收15億元，年減11.6％，但高毛利的授權收入比重高，公司整體平均毛利率64.2％，較上一年增加10.5個百分點，稅後淨利成長13.1％至5.4億元，每股稅後盈餘10.22元，稅後淨利與EPS雙雙創下歷年新高。

董事會決議2019年下半年盈餘分配，將配發每股現金股利4.5元，除息基準日訂於4月23日，除息交易日為4月16日，總計2019年共配發9元現金股利，配發率維持在9成以上，以昨日收盤參考價90.5元計算，現金殖利率約9.9％。

華研2019年營收比重為：授權收入62.5％、演藝經紀收入37.0％、實體產品0.5％。華研平均每年新增加100首歌曲IP，並增加代理歌曲版權業務，不僅豐富公司曲庫保持授權收入穩定成長，也創造旗下藝人的演藝活動機會。

華研針對旗下藝人的個人特質規劃，音樂方面搭配影視戲劇或是跨公司合作相互造勢，職人及文創經紀方面則爭取代言或跨領域合作，創造公司與藝人雙贏。今年以來，新冠肺炎疫情嚴峻，藝人公開活動被迫延期，不過藝人代言與版權收入穩定，降低疫情對公司營收的影響程度。在疫情緩解明朗化之前，調整工作順序，將不受環境限制的事前錄音、MV、廣告拍攝等提前進行，以利日後公開活動恢復後，藝人得以全力衝刺，彌補疫情期間的空窗。

(時報資訊)