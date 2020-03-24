義大利的新冠肺炎確診人數位居全球第二高，僅次於大陸；而當局政府為了防堵疫情繼續擴散，祭出封鎖政策，不料仍然有許多市民不遵守規定，執意出門遛狗、弄頭髮等非必要外出。對此中部瓜爾多塔迪諾市市長忍不住開罵，「你們是白痴、蠢貨嗎？你們的狗都有前列腺炎嗎？」

義大利瓜爾多塔迪諾市（Gualdo Tadino）市長普列斯休提（Massimiliano Presciutti）在臉書提及，明白新的限令實施後，對於大家來說都是相當艱難的，但相信如果每個人都遵守，一定很快就能度過難關；他要求，每個人都好好待在家中，不要再浪費時間在無謂的爭論上，「這是團結的時刻，我們沒有時間浪費。」

由於每天都收到無數來自郵局、超市或者醫院的投訴電話，讓他在日前忍不住在影片中爆氣開罵，「你們每天都去哪阿，先去郵局存款，然後再去銀行提款？你們每天不停地出們遛狗，你們的狗都有前列腺炎嗎？每天義大利有超過400人死亡，但你們還每天耍小聰明，想盡各種辦法出門？自以為是。」

普列斯休提強調，現在最有效防堵疫情的方式就是居家隔離、減少接觸，希望大家快點停止「愚蠢的行為」，「你們是笨蛋，是要讓每個人都生病嗎？一點社會責任感都沒有，我希望國家能再祭出更強硬的措施，這才是我們需要的。」

貼文一出，許多人紛紛留言「大家都不聽話，難怪市長會爆氣」、「居家隔離真的是現在義大利最好的方法」、「狗狗表示委屈」、「又一個市長被氣瘋了」。事實上在這之前，德利亞市（Delia, Sicily）市長班伽利（Gianfilippo Bancheri）也因為市民不好好在家防疫，跑去美容院用頭髮，而爆氣開罵。

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(中時電子報)