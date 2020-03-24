桃園市28歲男子洪國峰，因懷疑賴姓女友劈腿，竟在自己生日當天，夥同死黨吳上誼將賴女槍決棄屍，遺體在半個多月後才被發現。本刊調查，洪吳2人身染毒癮，洪男曾多次家暴，吳男則是桃園著名「敗家子」，雖繼承上億家產，但多次與少女發生性關係，2個渣男害賴女年輕生命就此斷送，行徑讓人髮指。

本月18日下午，大批警力湧入三峽插角山區，一到現場便聞到濃濃屍臭，並在草叢駁坎中找到27歲的賴女遺體，賴女被發現時已腫脹難辨，屍身殘破不全，頭顱身軀皆已化為白骨，部分頭髮還掛在竹子上隨風飄逸，死狀悽慘讓人不寒而慄。

賴母當晚在警方通知下前來認屍，見到愛女遺體心痛淚崩，難以相信寶貝女兒才與男友到小琉球甜蜜出遊，竟就此失聯，再看到女兒就已是天人永隔。年邁母親的悲鳴迴盪在派出所內，令見慣生死的警方都跟著鼻酸。

據了解，賴女長相清秀可愛，又是家中幼女，一出生就被家人捧在手掌心，她平時以網拍維生，父母離異後與父親同住新北市，但她個性孝順乖巧，每日都會打電話向母親報平安，在家人眼中是「撿到的」寶貝女兒，卻因「愛不對人」而慘死槍下，遭男友洪國峰與其死黨吳上誼狠心殺害。

本刊調查，賴女在因緣際會下認識洪男，2人很快就墜入愛河，賴女為情遷徙，搬到桃園投靠洪男，她也時常在臉書放閃，認為男友「沒有外面說得那麼糟糕」，字字句句都透露對男友的愛意。

上月28日，賴女、吳上誼、洪男及洪男胞姊一起到小琉球遊玩，順便先慶祝洪男3月1日生日，洪賴二人在汽車旅館與海邊留下恩愛合影，賴女還發文慶祝他生日快樂，表示男友帶她到處出遊，自己會「好好珍惜」，甜言蜜語言猶在耳，男友生日竟成為她的忌日。

在旅程中，不時有男性友人致電賴女聊天，洪男因而懷疑女友劈腿，4人只在小琉球待一夜就敗興而歸。本月1日返台後，洪男先載賴女到苗栗老家收拾行李，一夥人再投宿桃園市八德區的飯店，洪男與賴女仍爭吵不休。

吳上誼為幫好友出頭，夥同洪姓姊弟，將賴女押到自己位於三峽的祖墳旁談判，一氣之下連開3槍，並將屍體推落竹林間，而當地偏僻杳無人煙，眾人以為神不知鬼不覺，行兇後絲毫沒有良心不安，8日還因債務糾紛而毆打拘禁潘姓女子，但法網恢恢，潘女卻成為殺人案的破案關鍵，她無意間聽到洪男女友「被做掉了」，脫逃後連忙向警方透露此訊息，也讓賴女冤屈浮上檯面。

賴女直到死後半個多月才被發現，遺體腫脹難辨，屍身更是殘破不全。（圖／報系資料照）

賴女家屬十分感謝警方鍥而不捨追查，但至親被2渣男聯手殺害棄屍，殘忍事實在死者父母心中留下難以抹滅的傷痕，賴女父親揚言若兇嫌沒被判死刑，「一定會把他幹掉」，日前帶著親友到苗栗洪男老家撒冥紙，用行動替無法開口的女兒申冤，只期盼司法能還他們公道，別讓寶貝女兒白白慘死。

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(中時電子報)