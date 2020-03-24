安特羅(6564)生物科技股份有限公司興櫃股票自109年3月24日起暫停交易。

興櫃公司安特羅生物科技股份有限公司（下稱：安特羅公司，公司代號：6564）因有重大事項待公布，櫃買中心公告安特羅公司普通股股票自109年3月24日起暫停交易，該公司將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。

(時報資訊)