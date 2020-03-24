桃園市28歲男子洪國峰，因懷疑27歲賴姓女友另有新歡，竟夥同死黨吳上誼狠心殺害賴女，本刊調查，洪國峰多次家暴盧姓前妻，缺錢花用時逼盧女色誘愛慕者設套「仙人跳」，但在開車送盧女到別人床上時，又因毒品發作而出現幻覺，突在車上暴打盧女，逼得盧女僅著內衣跳車求生，簡直是「終極渣男」。

警方調查，洪男平時看是「好好先生」，3年前與當時未成年的盧姓前妻生下大女兒，此後不斷在臉書營造慈父形象，但他身染毒癮，每次吸毒後便性情大變，多次動粗家暴，曾拿剪刀劃傷盧女的臉，還在盧女懷孕時重擊她的肚子。

洪嫌吸毒後載著前妻去仙人跳愛慕者，開到國道時突然爆打前妻，雙方發扯下，逼得對方只穿內衣跳車（紅圈處）。（圖／翻攝網路）

前年2月，洪男因入不敷出，竟突發奇想要面容姣好的盧女去色誘愛慕者設套「仙人跳」，但開車行經國道時，洪男又因吸毒而產生幻覺，認為盧女與其他男人有一腿，在車上爆打盧女，盧女為逃生而「金蟬脫殼」，僅著內衣跳車求救，自行到醫院就醫，驚悚畫面也被民眾拍下放上網路，一度引發熱烈討論。

洪嫌身染毒癮，每次吸毒後就性格大變，常將前妻打到不成人形。（圖／翻攝臉書）

即使不斷遭暴力對待，盧女仍為了孩子而忍氣吞聲，直到前年8月，洪男拿鐵鎚狠敲她的膝蓋，要盧女「坐輪椅」在家顧小孩，此後又拿剪刀劃傷她的臉，試圖讓盧女毀容，她忍無可忍才連夜逃出家門，在警方幫助下住進家暴庇護所，隨後訴請離婚，終於從洪男魔掌中逃離。

盧女長年忍受洪嫌家暴，為了2個女兒忍氣吞聲，直到幾乎被斷腿毀容才連夜逃離。（圖／翻攝臉書）

見洪國峰犯行曝光，盧女事後在臉書貼文，慶幸自己遭暴力攻擊後還有機會逃脫，不然如今的新聞主角恐怕就是自己，她也十分心疼賴女遭遇，答應賴家人協助警方調查，將不給洪男任何機會，「希望這些足以讓殺人魔不再逍遙法外了。」

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(中時電子報)